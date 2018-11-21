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Первый ледовый переход заработал на реке Лене в Иркутской области

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В Иркутской области открыли первый пешеходный переход по льду реки Лены «Киренск – микрорайон Мельничный». Протяженность пути – 400 м.

Техническое освидетельствование перехода провели представители городской администрации и патрульной службы. Установлено, что толщина льда в этом месте составляет 16 см. Это считается безопасным для передвижения людей. Дорога огорожена вехами, оснащена спасательными досками и шестами, установлены информационные стенды.

В государственной инспекции по маломерным судам обратили внимание на то, что передвигаться по льду в этом месте разрешено лишь пешеходам. Выезд транспорта категорически запрещен.

Переход будет функционировать остаток осени и всю зиму, толщину и структуру льда специалисты будут проверять каждый день, информирует ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось о закрытии паромной переправы на реке Лене. Это произошло позже обычного из-за теплой погоды.

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