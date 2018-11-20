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Лед на водоеме под Рязанью стал красным

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В Рязанской области лед на пруду стал красным. Местные жители объясняют ситуацию работой предприятия.

Информацию о замерзшем пруду цвета борща в социальные сети выложил местный житель. По его словам, лед имеет насыщенный красный цвет. Мужчина выразил беспокойство, что рыба в водоеме может погибнуть, пишет РИА «7 новостей». Однако местные жители объяснили, что живности в пруду нет, так как он искусственно создан для сточных вод местного свинокомплекса. Водоем меняет цвет не впервые, ситуация может быть связана с процессами окисления.

Ранее сообщалось, что озеро поменяло цвет в Тамбовском районе Амурской области. Вода внезапно стала зеленой, а рыба вымерла. При этом местные жители сообщали о прибиваемой к берегу «химической пене». По мнению амурчан, причиной бедствия стали стоки с полей.

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