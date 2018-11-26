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Рыбак провалился под лед и погиб в Тверской области

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За неделю два человека погибли в Тверской области, провалившись под тонкий лед. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать осторожность и помнить о возможных трагических последствиях.

В Удомельском районе мужчина погиб на озере Кубыча. В выходные он вышел порыбачить на неокрепший лед и провалился в 7 м от берега. Тело погибшего из воды извлекли сотрудники МЧС. Ранее в Торжокском районе мужчина провалился под лед на реке Тьма. Несмотря на небольшую глубину, он не смог выбраться и замерз, сообщают «Тверские ведомости».

Сотрудники ГИМС напоминают, что выход на лед возможен при его толщине не менее 10 см, но даже такой лед опасен. Тем не менее зимняя рыбалка уже началась в Калининском, Конаковском, Вышневолоцком и Весьегонском районах. Жителей региона просят учитывать состояние льда и соблюдать меры осторожности.

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