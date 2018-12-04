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Автомобиль с пассажирами провалился под лед в Омской области

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Автомобиль «УАЗ» провалился под лед на реке Иртыш в Омской области. Трем пассажирам удалось выбраться на берег, водитель пропал.

Инцидент произошел возле села Екатерининского. Группа людей переправлялась на левый берег Иртыша по тонкому льду, и «УАЗ» провалился в воду. Три пассажира смогли покинуть салон и выбраться. Когда спасатели достали автомобиль из воды, салон оказался пуст, водитель пропал. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

В МЧС уточняют, что возле села ранее неоднократно нарушались запреты на выезд техники на лед. В декабре 2017 года в воду провалился трактор, после чего на берегу выставили искусственные препятствия и аншлаги. В скором времени они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ХМАО под лед провалился снегоход с нартами. Спасателям удалось достать из воды транспортное средство, в санях найдено тело четырехлетнего ребенка.

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