Новый каток построят в Брянской области

В поселке Клетня Брянской области планируют обустроить новый ледовый каток в парке. Такое решение приняли местные власти. Стоимость работ оценили почти в 1 млн рублей.

На данный момент под будущий каток специалисты закладывают площадку. После этого ее необходимо будет заасфальтировать, а с наступлением морозов там зальют лед. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ГТРК «Брянск».

Средства на обустройство катка были получены благодаря областному гранту в размере 800 тыс. рублей. Еще 200 тыс. рублей выделено из местного бюджета. Все работы планируют завершить в ближайшее время.

Парк в Клетне поэтапно реконструируют последние три года. За это время была восстановлена танцевальная площадка под открытым небом и обустроена летняя сцена, а также отремонтированы туалеты и практически завершены работы по восстановлению пешеходных дорожек.