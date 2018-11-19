Первый в сезоне ледовый каток открылся в Уфе

В Уфе открылся первый в сезоне ледовый каток площадью 5 тыс. кв. м. Он располагается в парке культуры и отдыха имени М. Гафури.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на каток можно прийти со своими коньками или же взять их напрокат рядом. Помимо этого, открылся небольшой каток «Сипайловский» на берегу Уфы на улице Рыльского, сообщает «МедиаКорСеть».

Всего в Октябрьском районе столицы Башкортостана планируют открыть четыре места для катания по льду. Они будут работать с утра и до позднего вечера.

В прошедшую пятницу, 16 ноября, в Томске начал работу первый ледовый каток на открытом воздухе. В общей сложности в городе планируют разместить около 20 катков в разных районах города.