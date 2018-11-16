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Первый ледовый каток на открытом воздухе заработал в Томске

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Первый ледовый каток на открытом воздухе начал работу в Томске. Всего зимой будут действовать около 20 катков в разных районах города.

Бесплатный каток, площадь которого около 400 кв. м, открыли в Ленинском районе. Прокат коньков там не предусмотрен, но те, у кого есть свои коньки, могут пользоваться им круглосуточно.

В администрации Томска отмечают, что вопрос обеспечения безопасности горожан держат на особом контроле. Подрядчики обязаны следить за состоянием ледяных объектов и регулярно очищать лед от снега, убирать порезы и выбоины, сообщает РИА «Томск».

В московских парках заработали катки с искусственным льдом, а с натуральным покрытием заработают позже, когда в столице установится минусовая температура.

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