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Несколько десятков ледяных площадок зальют в Липецке этой зимой

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В Липецке этой зимой подготовят различные площадки для занятий зимними видами спорта. Планируется открыть десять катков, 26 хоккейных коробок и семь лыжных трасс.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в предстоящем сезоне традиционно появятся места отдыха в парке «Быханов сад», в Нижнем парке и парке Победы. Также будет организован каток на стадионе «Литейщик» и залиты 17 хоккейных коробок в различных районах города. Об этом пишет GOROD48.

По информации департамента образования, в планах залить площадки на территории школ № 33, 42, 50, 51, 62, 64 и 69. Покататься со взятыми напрокат коньками можно будет в спортивных комплексах «Звездный» и «Ледовый».

Площадки для любителей лыжных видов спорта будут подготовлены в парке Победы, Нижнем парке, парке «Быханов сад», а также в парковой зоне Дворца культуры «Сокол», на стадионе «Янтарь» и территории Каменного лога в 19-м микрорайоне.

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