Место для большого катка выбрали в Липецке

В Липецке большой каток в форме полукруга зальют на Комсомольском пруду. Место для ледового поля выбрал 27 ноября мэр города Сергей Иванов во время объезда.

Новый каток расположится со стороны областной библиотеки. Специалисты используют 200 кубометров воды, а вокруг фонтанов и опор освещения установят ограждения. Все работы будут проведены, как только установится подходящая погода. Об этом пишет GOROD48.

Идею устроить площадку для массовых катаний на Комсомольском пруду вместо площади Ленина – Сборной подал общественник Сергей Репка.

Обеспечением деятельности катка займется директор стадиона «Металлург» Александр Домнышев.