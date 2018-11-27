Бюджет Липецка увеличится почти на 40 млн рублей

Очередной пакет изменений в бюджет Липецка на 2018 год приняли депутаты горсовета во вторник, 27 ноября. Согласно ему, казна города увеличивается почти на 40 млн рублей. Параметры бюджетных корректировок депутатам назвала председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова.

Было принято решение направить 22,8 млн рублей на благоустройство территорий городских округов. Из них 20 млн рублей потратят на закупку спецтехники, а остальные средства — а малые архитектурные формы и благоустройство Дубовой аллеи. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Помимо этого, 13,5 млн будет выделено на дорожный ремонт, 2 млн рублей — на отлов и содержание безнадзорных животных, еще 1,6 млн рублей направят на субсидии для начинающих предпринимателей. Также были выделены средства на приобретение иллюминации для праздничного оформления города к 65-летию Липецкой области и новогодним праздникам.

С учетом поправок бюджет города по доходам составит 12,498 млрд рублей, по расходам — 13,662 млрд рублей, с дефицитом в 1,1 млрд рублей.