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Британский адмирал увидел предпосылки для начала новой мировой войны

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Обострение напряженности между Западом и Россией напоминает ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. Об этом заявил бывший командующий королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star. Таким образом он прокомментировал возможное размещение флота НАТО в Черном море.

«Именно это (эскалация напряженности) привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны», — заявил Уэст.

Адмирал также добавил, что НАТО надо серьезно обдумать, нужно ли вставать на сторону Украины в случае дальнейшей эскалации напряженности между Киевом и Москвой.

В начале декабря американский сенатор Джон Баррассо призвал руководство страны и НАТО принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море. В частности, он предложил направить корабли в Черное море для демонстрации силы, а также дополнительно поставить противовоздушное и противокорабельное вооружение Украине.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно вошли в территориальные воды России в Черном море. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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