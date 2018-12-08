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Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских предпринимателей, которых Лондон считает близкими к Кремлю. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

По данным издания, перечень имен был представлен премьер-министру Терезе Мэй, и она его одобрила. Теперь Великобритания собирается передать документ спецслужбам стран-союзников.

Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Скрипалей отравили 4 марта в британском Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Москву. Россия все обвинения отвергает. После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике.

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