Лавров обвинил Великобританию в отсутствии сведений о Скрипалях

Отсутствие сведений о местонахождении шпиона Великобритании, бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является доказательством того, что британским спецслужбам есть, что скрывать. Об этом в субботу, 24 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим португальским коллегой.

«Наш главный вопрос сегодня — где Юлия Скрипаль, где ее отец. Их не предъявляют общественности уже многие месяцы», — приводит его слова «РИА Новости.

Министр отметил, что подобная информация не сообщается и в вышедшем недавно телевизионном фильме про Скрипалей.

«Я исключаю, что журналистка, которая готовила фильм о судьбе Скрипалей, не пыталась получить к ним доступ. А раз этого доступа не дали, судя по тому, что о них ни слова не сказано, такого доступа и не было, это значит только одно — что британскому правительству, британским спецслужбам есть, что скрывать», — подчеркнул глава МИД России.

4 марта в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Экс-сотрудник ГРУ, осужденный в России за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил убежище в Великобритании.

После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике. В произошедшем обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на их арест, назвав их «агентами ГРУ». Им предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых также значится покушение на убийство Скрипалей. Боширов и Петров в интервью телеканалу RT рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы.

Проект Bellingcat совместно с изданием Insider публиковал результаты якобы собственного расследования. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ, получивший звание Героя России в 2014 году, а также участник войн в Чечне и на Украине. В октябре представитель инициативной группы Bellingcat выразил предположение, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин.

В ноябре журналисты «Би-би-си» показали кадры с копией флакона, в котором якобы содержался яд. По миру разлетелись и кадры с камер видеонаблюдения в Солсбери. В объектив попали россияне, которых обвиняют в отравлении. Однако на видео Петров и Боширов ведут себя как туристы, а не как разведчики. О том, где находится бывший шпион и его дочь, не сказано ни слова.

Россия отвергает все обвинения ввиду отсутствия доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига. После публикации расследования о втором подозреваемом в отравлении, Песков заявил о намерении Кремля не вступать в дебаты по поводу имеющихся домыслов о сотрудниках ГРУ, которые появляются в СМИ и тиражируются рядом организаций.