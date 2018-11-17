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Захарова высмеяла «новое расследование» по делу Скрипалей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла «расследование» проекта Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове и отметила, что британцы «сами вывели себя на чистую воду».

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В опубликованном 16 ноября материале Bellingcat говорится, что сотрудники ФСБ якобы помогали оформить без проверки британские визы Петрову и Боширову, оказывая «влияние» на визовый центр Великобритании.

«Я знала, что этот момент наступит! И он наступил. Bellingcat сам себя вывел на чистую воду», –– написала Захарова в Facebook.

Дипломат назвала анекдотом ситуацию, описанную в материале, отметив, что Петрова и Боширова в Британии считают сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ), при этом им «помогают оформить визы» сотрудники ФСБ.

«Надо было дописать: а сотрудники СВР (Служба внешней разведки России. — Ред.) на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров», — добавила Захарова.

В сентябре власти Великобритании заявили, что некие Александр Петров и Руслан Боширов причастны к инциденту с отравлением британского агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Основанием для обвинений послужило то, что оба россиянина были в том же городе.

Проект Bellingcat позже сообщил, что Петров и Боширов на самом деле работают в ГРУ, и Боширов является полковником Анатолием Чепигой.

Сами обвиняемые в интервью телеканалу RT отметили, что шокированы подобными заявлениями, а о Скрипалях узнали только после инцидента в Солсбери.

Британский сайт Bellingcat тесно связан со спецслужбами страны и публикует воздействующую на общественное мнение информацию, отмечает «РИА Новости». Пользователи интернета неоднократно уличали данный проект во лжи.

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