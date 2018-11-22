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Посольство России направило ноту по «делу Скрипалей» в МИД Великобритании

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Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
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Посольство России в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании по «делу Скрипалей», указав британской стороне на нарушение Лондоном международного права и отказ России в ее законном праве получить полную информацию о россиянах.

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Как 22 ноября отмечается в сообщении на сайте дипмиссии, британский агент и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия «до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей». Граждане России находятся вне поля зрения общественности, у них нет возможности вести свободную переписку с родными, друзьями и представителями их страны.

В ноте говорится, что Лондон отказался от официальных предложений Москвы о сотрудничестве. За девять месяцев после инцидента в Солсбери российское посольство направило в адрес МИДа, МВД и полиции Великобритании несколько десятков нот и писем.

Россия продолжит требовать предоставления британской стороной полной информации об инциденте и начать совместное открытое расследование с участием наших представителей, подчеркнули дипломаты.

Великобритания утверждает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Они якобы подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». 

Глава МИД России Сергей Лавров 6 ноября заявил, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей», пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

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