Посольство России направило ноту по «делу Скрипалей» в МИД Великобритании

Посольство России в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании по «делу Скрипалей», указав британской стороне на нарушение Лондоном международного права и отказ России в ее законном праве получить полную информацию о россиянах.

Как 22 ноября отмечается в сообщении на сайте дипмиссии, британский агент и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия «до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей». Граждане России находятся вне поля зрения общественности, у них нет возможности вести свободную переписку с родными, друзьями и представителями их страны.

В ноте говорится, что Лондон отказался от официальных предложений Москвы о сотрудничестве. За девять месяцев после инцидента в Солсбери российское посольство направило в адрес МИДа, МВД и полиции Великобритании несколько десятков нот и писем.

Россия продолжит требовать предоставления британской стороной полной информации об инциденте и начать совместное открытое расследование с участием наших представителей, подчеркнули дипломаты.

Великобритания утверждает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Они якобы подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров 6 ноября заявил, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей», пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.