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Посол РФ рассказал о шпиономании в Британии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия неоднократно предлагала Великобритании организовать консультации по вопросам кибербезопасности, однако английский политистеблишмент охвачен шпиономанией. Как рассказал в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Александр Яковенко, Лондон по-прежнему отказывается налаживать сотрудничество в киберсфере.

«Еще в декабре 2017 году в ходе переговоров с Борисом Джонсоном (экс-глава МИД Великобритании — ред.) в Москве Сергей Лавров (глава МИД РФ — ред.) предложил провести сверку часов на тему кибербезопасности. <…> С британской же стороны мы видим лишь нагнетание риторики и подтасовку фактов», — сказал Яковенко.

Российский посол напомнил об инциденте со взломом компьютерных систем телеканала Islam Channel в 2015 году. Тогда о причастности России речи не шло, однако «пару месяцев назад в угоду политической конъюнктуре официальный Лондон начал раскручивать этот сюжет в антироссийском ключе». При этом руководство канала заявило, что никаких претензий к Москве не имеет.

По словам Яковенко, британцы необоснованно отвергают предлагаемые Россией в ООН инициативы по созданию общих правовых основ международной борьбы с киберпреступлениями.

«Отстаиваемая ими модель такого сотрудничества (так называемая Будапештская конвенция) была создана в интересах ведущих западных стран и фактически закрепляет возможность нарушения государственного суверенитета при борьбе с киберпреступлениями. <…> Хорошо, что всё больше стран осознают эти опасности и поддерживают наши инициативы», — отметил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Обвинения России в кибератаках приобрели невиданные масштабы»

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