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Посол РФ в Британии назвал расследование «дела Скрипалей» нетранспарентным

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Фото: TASS/PA Images/Stefan Rousseau
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Российские дипломаты до сих пор не имеют доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, а всю информацию об их судьбе получают из утечек, публикуемых в СМИ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Как это ни парадоксально, всю информацию посольство получало и получает через вбросы и утечки в британских СМИ. К сожалению, на официальном уровне британская сторона нам ни разу не подтвердила достоверность такого рода «информации», — рассказал Яковенко.

По словам дипломата, расследование, которое ведет британская сторона, проходит нетранспарентно — Лондон «без каких-либо объяснений категорически отказывается от взаимодействия с Россией». Москва, в свою очередь, воспринимает это как подтверждение того, что Великобритании «есть что скрывать».

«Вместо реального представления Сергея и Юлии общественности здесь предпочитают довольствоваться пропагандистскими акциями вроде публикации книги о бывшем полковнике ГРУ и показом на центральном канале Би-би-си фильма об инциденте в Солсбери, которые ни на миллиметр не приближают нас к установлению истины», — отметил российский посол.

Яковенко также указал на целенаправленное игнорирование Лондоном норм международного права.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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