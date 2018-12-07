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В МИДе назвали сотрудничество с Западом в противодействии кибертерроризму наихудшим

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Фото: Global Look Press/Silas Stein/dpa
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Ситуация вокруг сотрудничества России со странами Запада в сфере противодействия кибертерроризму сложилась «наихудшая», считает директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ Илья Рогачёв.

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«Несмотря на то что многое на международной арене делается, предпринимается, вопрос использования террористами интернета, в частности социальных сетей, стоит очень остро», — приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат добавил, что уровень исходящей опасности понимают и признают во всем мире.

16 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за сотрудничество с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом и кибербезопасности и желает перевести контакты по линии спецслужб на системную основу.

14 ноября комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию РФ по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, документ нацелен на принятие мировым сообществом правил ответственного поведения государств в вопросе обмена данными.

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