В МИДе назвали сотрудничество с Западом в противодействии кибертерроризму наихудшим

Ситуация вокруг сотрудничества России со странами Запада в сфере противодействия кибертерроризму сложилась «наихудшая», считает директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ Илья Рогачёв.

«Несмотря на то что многое на международной арене делается, предпринимается, вопрос использования террористами интернета, в частности социальных сетей, стоит очень остро», — приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат добавил, что уровень исходящей опасности понимают и признают во всем мире.

16 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за сотрудничество с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом и кибербезопасности и желает перевести контакты по линии спецслужб на системную основу.

14 ноября комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию РФ по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, документ нацелен на принятие мировым сообществом правил ответственного поведения государств в вопросе обмена данными.