«Итальянец» летит в «Патриот»: Из Монино забирают редкие экспонаты

В парк «Патриот» передадут учебно-боевой самолет Як-130Д — единственную совместную российско-итальянскую машину. Составлен предварительный список авиатехники, которую планируется забрать из Центрального музея ВВС в Монино и сделать частью новой экспозиции в подмосковной Кубинке. Перечень есть в распоряжении «Известий». В него пока вошло 14 наименований самолетов и вертолетов. Как пояснили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации, специалисты ОАК будут сопровождать проект на всех этапах его реализации. В новом музее посетители, возможно, увидят раритетные вертолеты в полете.

Перечень техники был составлен по итогам работы совместной комиссии Центрального музея ВВС с участием привлеченных специалистов. Все самолеты и вертолеты, которые войдут в коллекцию нового музея ВКС в парке «Патриот», — знаковые для нашей авиапромышленности. В документе отмечается, что из 14 музейных предметов три — памятники науки и техники. Речь идет о вертолетах Ми-1, Ми-4 и Ми-6. Все экспонаты находятся «в сохранности, реставрация не требуется».

Как пояснили «Известиям» несколько источников в авиастроительной отрасли, список пока предварительный. Весной 2019 года в Монино закончит работать спецкомиссия из сотрудников музеев, военных и авиационных специалистов. Она оценит техническое состояние и сохранность экспонатов.

Специалисты ОАК будут сопровождать проект на всех этапах его реализации, заявил «Известиям» директор инженерно-авиационного комплекса «Ильюшин» Андрей Рыбин.

— Вся техника, находящаяся в монинском музее, пройдет комплексное инженерное обследование специалистами ОАК, — рассказал он «Известиям». — ОАК будет сопровождать проект и активно оказывать помощь музею в «Патриоте».

Концепции двух музеев различаются, отметил Андрей Рыбин. Экспозиция в Монино показывает экспонаты в статике. В новом музее все будет организовано так, чтобы посетители могли понять, как работают крылатые машины. Для этого нужно, чтобы у них горели приборы и двигались закрылки.

— В целом линейка авиатехники должна стать посылом в будущее — вот так у нас было, а так — будет, — добавил он.

Музей в парке «Патриот» получит также новейшие образцы авиатехники. Среди них — прототип истребителя пятого поколения Т-50, современные боевые самолеты, хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии, — Су-27, Су-30, Су-34 разных модификаций.

В Центральном музее ВВС РФ в Монино не смогли оперативно предоставить комментарий.

Ми-1 — первый серийный отечественный вертолет (поднялся в воздух в сентябре 1948 года). В странах НАТО машину за ее силуэт прозвали «зайцем». Ми-4 около 30 лет был основным транспортником стран Варшавского договора.

Ми-6 был первым в мире вертолетом серийного производства, оснащенным двумя турбовальными двигателями со свободной турбиной — сейчас эта компоновочная схема считается классической. Еще одна разработка Михаила Миля — Ми-7 — единственный вертолет, на концах лопастей которого были установлены турбореактивные двигатели. Также в новый музей планируется передать Ми-10 и Ми-24А.

В коллекцию Центрального музея ВКС могут попасть и несколько редких машин конструкторского бюро Николая Камова. В частности, Ка-15, Ка-18, Ка-25 и Ка-26 — эти машины были революционными для своего времени.

Пока предполагается, что из Монино в новый музей будет передано четыре самолета — это Як-130Д, Як-18У, МиГ-15бис ИШ и Су-35. Единственный в мире Як-130Д (демонстратор) — прототип, на котором отрабатывались технологии сразу двух машин: отечественного Як-130 и итальянского Aermacсhi M-346. Планер у этих машин практически идентичен, но двигатели и авионика разные. Россия и Италия сначала работали над проектом вместе, но потом разошлись из-за разных требований заказчиков. Сегодня на рынке эти самолеты составляют конкуренцию друг другу.

В «Патриот» также попадет Як-18У. Этот учебный самолет пришел на смену легендарной «воздушной парте» — учебному По-2.

Монинский Су-35, который передают в новый музей, — не тот самолет, что стоит на вооружении ВКС РФ, а один из возможных вариантов развития линейки знаменитых Су-27. На монинской «сушке» проводились эксперименты с изменяемым вектором тяги двигателей, из-за чего она получила дополнительное переднее горизонтальное оперение.

Штурмовик МиГ-15бис ИШ был построен в трех экземплярах. Пусковые установки для ракет опускались и поднимались. Пилот мог выбрать любой угол для стрельбы, не меняя траекторию полета.

Все вошедшие в список самолеты и вертолеты — раритеты, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В Центральном музее ВКС собирают целые линейки авиатехники, что позволит увидеть динамику ее развития с послевоенных времен, — пояснил он.

В РФ есть опыт перевозки и обслуживания музейной авиатехники, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Специалисты ОАК смогут поддерживать самолеты в надлежащем состоянии, считает он.

Самый большой музей военной авиатехники в мире построят в парке «Патриот» к 2020 году. Его площадь на 100 тыс. кв. м превышает размеры экспозиции в парижском Ле Бурже.