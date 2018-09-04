Главный храм Вооруженных сил России‍ построят в парке «Патриот»

Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу.

«Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса», — сказал министр, которого цитирует телеканал «Звезда».

На территории храма разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и вооруженных сил. Завершить строительство планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

24 апреля 2017 года в парке «Патриот» состоялась масштабная военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина», проведенная университетом «Синергия» при поддержке Министерства обороны и Министерства образования России.