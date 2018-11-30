Крылья, шасси и хвосты: Минобороны создаст крупнейший в мире авиамузей

В парке «Патриот» к 2020 году построят самый большой музей военной авиатехники в мире. Его площадь по проектной документации составит более 250 тыс. кв. м (25 га). Она на 100 тыс. кв. м превышает площадь самого крупного из ныне действующих авиамузеев — в парижском Ле Бурже. Российский проект получит название «Центральный музей Воздушно-космических сил». В нем соберут различные образцы вертолетов и самолетов со всей страны, в разное время стоявших на вооружении императорской, советской и российской армий. Гордостью экспозиции станут прототипы истребителя пятого поколения Т-50 и современных боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-34.

В рабочей документации к проекту Центрального музея Воздушно-космических сил, с которой ознакомились «Известия», говорится, что его возведут в парке «Патриот» в Московской области. Для нового авиамузея уже выделили территорию площадью более 250 тыс. кв. м. Сейчас там идут работы по подготовке стройплощадки. Планируется, что новый музей будет открыт к 2020 году. По документам он станет числиться филиалом Центрального музея Вооруженных сил Минобороны в парке «Патриот».

За техническим состоянием экспонатов будут следить не только сотрудники музея, но и специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Как сказано в документации ОАК, которая есть в распоряжении «Известий», «в рамках реализации проекта создания авиационной экспозиции в парке «Патриот» Минобороны РФ привлекает специалистов всех ключевых авиастроительных КБ для осуществления конструкторского сопровождения, технической экспертизы, оценки различных аспектов».

Самолет со смотровой площадкой

Главный терминал будет сделан в виде самолета. На его крыше оборудуют смотровую площадку с панорамным остеклением, украшенную одним из исторических летательных аппаратов. Отсюда можно будет наблюдать воздушные представления, которые планируется проводить в честь праздников — например, в День Победы или День ВВС.

Экспозиция будет состоять из техники и интерактивных галерей, охватывающих последовательно разные этапы советского и российского авиастроения. Запланированы реконструкции исторических событий, воздушных операций, в которых участвовали наши пилоты.

Между корпусами музея расположат открытые выставочные площадки для авиатехники, часть из них — под навесами. На территории построят две вертолетные площадки. «Воздушный кластер» получит парковку на 150 машино-мест.

Истребители и историческая техника

Первые выставочные образцы поступят из боевых частей и с авиазаводов. Среди них — прототип истребителя пятого поколения Т-50, современные боевые самолеты, хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии, — Су-27, Су-30, Су-34 разных модификаций.

В новый авиамузей переедет часть экспонатов из Центрального музея ВВС в Монино. В «Патриот» планируется забрать около 10 машин.

В музее будет создана большая ремонтная зона со всем необходимым оборудованием, а территория экспозиции так распланирована, что любой из самолетов можно будет легко туда отбуксировать. Это нужно, как отмечено в документации, для «поддержания экспонатов в надлежащем виде».

Минобороны планирует привлекать к работам по реставрации самолетов в парке «Патриот» добровольных помощников, для которых будут созданы все условия: предлагается организовать специализированные мастерские и сформировать техническую и ремонтную базу. Кроме того, будет налажено взаимодействие с Центральным архивом Минобороны. Это поможет заняться моделированием экспонатов: от первых военных самолетов до современных образцов авиатехники, в том числе применяемых в Сирии.

Уникальный опыт имеют волонтеры, которые работают в Центральном музее ВВС в Монине. Они восстановили несколько самолетов, в том числе советский Concord — сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

Добровольцы активно восстанавливают авиатехнику, рассказал «Известиям» волонтер полковник запаса Александр Горнов.



— В России много любителей авиации, которые согласятся помогать совершенно бесплатно, — рассказал эксперт. — Уже сейчас есть соглашение нескольких групп волонтеров с парком «Патриот», по которому мы восстанавливаем самолеты. В Кубинке, где это движение особенно развито, нам удалось поднять в воздух 14 самолетов, которые существуют в единственном экземпляре. Восстановление шло за счет привлеченных спонсорских денег. Но работы проходили крайне неэффективно и медленно из-за проблем с финансированием. Если для восстановления техники будет создана технологическая площадка, дело пойдет намного быстрее.

Музей в Монине не закроют

Источник в Минобороны сообщил «Известиям», что закрывать авиамузей в Монине и распродавать его земли не планируется. Экспозиция продолжит работу.

Авиацию необходимо популяризировать, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— «Патриот» — хорошее место для размещения авиамузея, — рассказал эксперт «Известиям». — У этой площадки большая посещаемость, а вновь создаваемый «авиационный кластер» привлечет новых гостей. И, конечно, в «Патриоте» должна быть экспозиция с историческими самолетами. Не вижу ничего страшного, если несколько возьмут в том числе из монинского музея, так как ОАК обещает поддерживать их в хорошем состоянии.

Если самолеты соберут в одном месте, а для их обслуживания будут созданы мастерские, можно только приветствовать эту инициативу, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Главное, чтобы она была воплощена в жизнь, — отметил эксперт. — По поводу перевозки Ту-144 и других больших самолетов было множество споров. Многие опасаются, что их придется распилить, и это превратит их в не представляющие никакой ценности макеты. Но я абсолютно уверен, что в Минобороны найдут правильное решение по передислокации самолетов.

Парк «Патриот» открылся в 2015 году рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Там открыты комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, огневой центр, различные выставочные площадки. Наполнение парка в ближайшие годы будет продолжаться, его площадь составляет 5 тыс. га.