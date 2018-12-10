Белгородский филиал агрохолдинга «Белая птица» признали банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом ООО «Белая птица – Белгород», структурное подразделение агрохолдинга «Белая птица». Оно занимается разведением сельскохозяйственной птицы.

На предприятии введена процедура конкурсного производства сроком на полгода. Конкурсный управляющий, которым назначили Людмилу Быковец из НП СРО АУ «Развитие», должен представить отчет о своей работе к 22 мая 2019 года. Иск о банкротстве компании изначально подало ООО «Альфастрой».

Как напоминает ИА «Абирег», процедуры банкротства начаты и в отношении других структур «Белой птицы». Ранее там объясняли финансовые трудности несогласованными действиями Промсвязьбанка и МСП «Факторинг»: в счет погашения долга со счетов компании безакцептно списали 415 млн рублей выручки. Также предприятие недополучило субсидии, оборотные и инвестиционные кредиты, и это отразилось на поставках сырья.

По данным правления банка «Траст», долг «Белой птицы» составляет 26 млрд рублей. ГК «Белая птица» называют одним из крупнейших в России производителей мяса бройлера.