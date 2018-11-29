Липецкий оборонный завод стал банкротом

Липецкий завод гусеничных тягачей, производивший платформы для зенитно-ракетных комплексов С-300, признан банкротом. Без работы останутся 200 человек.

На предприятии началась процедура, предусматривающая его ликвидацию с распродажей имущества. Долги оборонной организации перед кредиторами превышают 2 млрд рублей. Об этом пишет Lipetskmedia.

История предприятия началась в 1967 году, когда на Липецком тракторном заводе было организовано спецпроизводство базовых шасси для зенитно-ракетных комплексов «Круг». После реконструкции 1985–1987 годов площадка стала основным поставщиком гусеничных шасси для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-300В. В 2009 году завод выведен из состава ОАО «Липецкий трактор».