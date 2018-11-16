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Суд признал основателя Anywayanyday банкротом

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Основатель и бывший совладелец сервиса бронирования авиабилетов Anywayaneday Кирилл Подольский признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Банкротства Подольского потребовала компания «БиС Консалтинг», сообщает газета «Ведомости». Она добивалась от бизнесмена выплаты 568,88 тыс. рублей. Это долг по кредиту, взятому Подольским в 2011 году в Русском славянском банке. Тогда поручителем по займу выступал Таганрогский судоремонтный завод. Позже он переуступил долг «БиС Консалтингу».

В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком до 13 марта 2019 года.

По данным издания, Подольский продал Anywayanyday в августе 2018 года. Владельцем сервиса теперь является «Энивейэнидей Холдинг Лтд». Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и принадлежит неким частным спонсорам, имена которых собеседники «Ведомостей» называть отказались.

7 ноября Национальный центр банкротств сообщил «Известиям», что объем задолженностей потенциально несостоятельных граждан в III квартале 2018 года составил 39,61 млрд рублей. Это рекорд за последние три года, отметили в организации.

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