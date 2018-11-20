Омский завод «Стройбетон» могут признать банкротом

В Омске завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон» могут признать несостоятельным. В суд намерена обратиться новосибирская компания ООО «Топенар». Она попытается признать предприятие, принадлежащее бизнесмену Олегу Золотову, банкротом.

Сумма долга омского завода не разглашается. Согласно данным из открытых источников, он получил прибыль за 2017 год в размере 7,3 млн рублей.

Как уточняет ИА «Город55», ООО «Топенар» производит блоки для персональных компьютеров. Специализируется компания на производстве блоков для майнинга криптовалют.

Она уже трижды обращалась в Арбитражный суд Омской области с требованием взыскать долг со «Стройбетона» и все эти дела выигрывала — новосибирцам удалось взыскать с омского предприятия долг в 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что основателя и бывшего совладельца сервиса бронирования авиабилетов Anywayaneday Кирилла Подольского признали банкротом. Этого добивалась компания «БиС Консалтинг».