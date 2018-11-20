Прямой эфир

Омский завод «Стройбетон» могут признать банкротом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон» могут признать несостоятельным. В суд намерена обратиться новосибирская компания ООО «Топенар». Она попытается признать предприятие, принадлежащее бизнесмену Олегу Золотову, банкротом.

Сумма долга омского завода не разглашается. Согласно данным из открытых источников, он получил прибыль за 2017 год в размере 7,3 млн рублей.

Как уточняет ИА «Город55», ООО «Топенар» производит блоки для персональных компьютеров. Специализируется компания на производстве блоков для майнинга криптовалют.

Она уже трижды обращалась в Арбитражный суд Омской области с требованием взыскать долг со «Стройбетона» и все эти дела выигрывала — новосибирцам удалось взыскать с омского предприятия долг в 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что основателя и бывшего совладельца сервиса бронирования авиабилетов Anywayaneday Кирилла Подольского признали банкротом. Этого добивалась компания «БиС Консалтинг».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд признал банкротом Русский национальный банк
Долги потенциальных банкротов достигли рекордных показателей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017