Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом Русский национальный банк после лишения кредитной организации лицензии. Решение внесено в картотеку дел Арбитражного суда Ростовской области.

«Признать ООО «Русский национальный банк» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении ООО «Русский национальный банк» конкурсное производство сроком на один год», — приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

Согласно решению суда, конкурсным управляющим банка утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Центробанк отозвал лицензию у Русского национального банка 6 июня. Согласно заключению регулятора, бизнес-модель кредитной организации была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников, а кредитование заемщиков привело к образованию значительного объема проблемных активов.

В октябре Центробанк лишил лицензии восемь кредитных организаций. Эта цифра более чем в два раза превышает показатели предыдущих месяцев. Всего с начала 2018 года разрешения на осуществление деятельности лишились 45 банков, еще четыре лицензии были аннулированы.

«Зачистка» российского банковского сектора началась в 2013 году. С рынка убирают слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. В ноябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс продлится еще год или два. По мнению экспертов Fitch, благодаря этим мерам число кредитных организаций может сократиться вдвое за четыре года.