Fitch: число банков в РФ может сократиться вдвое за четыре года

Число банков в России может сократиться вдвое за четыре года на фоне проводимой Центробанком «зачистка банковского сектора», говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.

«Хотя мы ожидаем, что число банков может упасть до 300 с нынешних примерно 600, мы уверены, что и примерно 50 банков было бы достаточно для обслуживания российской экономики», — считают аналитики.

Эксперты подсчитали, что с начала «зачистки» в 2013 году по 1 сентября текущего года лицензии были лишены 346 банков, а еще 35 банков санированы. По их наблюдениям, «зачистка» фокусируется на слабых частных банках и не затрагивает финансово сильные и государственные банки.

По мнению Fitch, спасение крупных банков сократит риски для кредиторов первой очереди, но в то же время усиление доминирования банков с госучастием может усилить зависимость сектора от властей страны, учитывая регулярную потребность большинства из них в господдержке.

Кроме того, аналитики считают, что запущенный ЦБ РФ новый механизм санации банков более эффективен по сравнению с прежней схемой, поскольку теперь регулятор становится основным владельцем оздоравливаемых кредитных организаций и сам оперативно приводит их в соответствие нормативным требованиям.

Ранее портал iz.ru сообщал, что отзыв лицензий у крупных российских банков улучшил качество активов и рентабельность кредитных организаций.

Подробнее о рентабельности банков РФ и о том, какую пользу им принесла «зачистка» регулятором, читайте в эксклюзивном материале iz.ru «Зачистка пошла банкам на пользу».