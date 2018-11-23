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Верховный суд допустил изъятие единственного жилья у россиян-банкротов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Верховный суд (ВС) России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов.

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Соответствующее решение было принято по делу Анатолия Фрущака, которому нижестоящие суды ранее разрешили сохранить пятикомнатную квартиру, сообщает «Интерфакс».

В апреле 2017 года Фрущак, который должен своему кредитору Андрею Кузнецову 13 млн рублей, направил в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой о признании его банкротом. Суд удовлетворил эту просьбу и ввел процедуру продажи его имущества. Тогда должник ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его квартиры площадью 198 кв. м., заявив, что это его единственное жилье. Ходатайство было удовлетворено.

Позднее в ВС поступила кассационная жалоба от Кузнецова, попросившего отменить судебные акты.

По мнению представителей кредитора, банкротство было инициировано Фрущаком, чтобы применить статью 446 Гражданского кодекса РФ об имущественном иммунитете.

Коллегия по экономическим спорам ВС отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что объем задолженностей потенциально несостоятельных граждан в III квартале 2018 года составил 39,61 млрд рублей. Эти показатели стали рекордными за последние три года.

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