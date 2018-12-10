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Проект защиты от пожаров в нижегородском метро обойдется в 1 млн рублей

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На проектирование технических средств обеспечения пожарной безопасности на станциях метро в Нижнем Новгороде из городского бюджета потратят более 1 млн рублей. Условия соответствующего конкурса размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Нижегородское метро». Как поясняет ИА «НьюсНН», речь идет о защите пожаров на станциях «Пролетарская», «Ленинская», «Чкаловская» и «Московская». Максимальная цена договора — 1,12 млн рублей.

Предполагается, что система безопасности будет защищать объекты подземки, оповещать людей и управлять их эвакуацией при ЧП. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Итоги конкурса станут известны 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в 2019 году из бюджета Нижнего Новгорода выделят более 2,5 млрд рублей на развитие транспорта.

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