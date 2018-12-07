Виртуальная библиотека заработала на станции метро «Пушкинская» в Москве

Онлайн-библиотека в виде мозаичного панно начала работать на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщили сайте столичной мэрии 7 декабря.

Найти виртуальную полку проекта «Книги в метро» можно в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская». Она представляет собой панно с мозаичным портретом русского писателя Александра Пушкина, а также корешками книг с названиями самых известных его произведений. В их числе «Пиковая дама», «Евгений Онегин». «Дубровский», «Руслан и Людмила», «Медный всадник», «Капитанская дочка» и «Станционный смотритель». Рядом с корешками книг размещены QR-коды, с помощью которых можно бесплатно скачать каждую из них на свое устройство или прочитать онлайн, пишет сетевое издание m24.ru.

Также на панно присутствует общий QR-код, который ведет на главную страницу проекта с произведениями других авторов — всего более 100 книг классиков русской и мировой литературы.

Проект «Книги в метро» заработал в столичной подземке с 30 августа 2018 года. Первая онлайн-библиотека появилась на станции «Рассказовка», позднее возможность загрузить книги в метро появилась на станциях «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина». За это время пассажиры скачали более 100 тыс. книг. Как уточняет сайт kp.ru, в число самых популярных произведений виртуальной библиотеки вошли «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна и «Вишневый сад» Антона Чехова.