Собянин открыл первую городскую smart-библиотеку в Крылатском

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капремонта Центральную библиотеку № 197 имени Анны Ахматовой, которая стала первой городской smart-библиотекой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, в библиотеке имеются очки дополненной реальности, устройства для создания видеоконтента и даже свой издательский центр, где можно отформатировать новую книгу и распечатать ее.

Кроме того, после капитального ремонта в ней появились многофункциональный зал-трансформер, коворкинг, студия производства видеоконтента, кинозал, кафе, печатная мастерская и студия дизайна, а также образовательный центр с пятью кабинетами для развития и освоения навыков, арт-пространство и лаборатория для проведения школьных уроков в неформальной обстановке. Отдельный зал — Ахматовский балкон — посвящен поэтессе Анне Ахматовой, имя которой присвоено библиотеке. При помощи очков виртуальной реальности можно совершить экскурсию по ее музею в Фонтанном доме.

Как напоминает сайт kp.ru, Центральная библиотека имени Анны Ахматовой была основана в 1967 году на Малой Филевской улице, в 1988 году она переехала в район Крылатское. После модернизации, которая началась в 2017 году, библиотека сменила формат на SMART («умные технологии»). На площади 2,5 тыс. кв. м технологичного пространства созданы все условия для непрерывного образования и развития навыков ХХI века. Среди 165 тыс. книг каждый сможет найти себе по интересам.