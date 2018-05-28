Собянин рассказал о будущем внутриквартальных библиотек столицы

Столичные власти запустят программу модернизации «Московские библиоцентры», которая нацелена на развитие сети внутриквартальных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с сотрудниками государственных публичных библиотек.

В текущем году запланирован ремонт в 35 лучших по посещаемости читальнях, еще в 10 завершится модернизация. В последующем планируется обновлять до полусотни зданий каждый год, сообщает сетевое издание m24.ru.

Начиная с 2010 года в Москве реализуется пилотный проект создания на базе библиотек современных интеллектуальных центров, которые, помимо основных функций, должны выполнять работу культурного центра. Многие учреждения сильно изменились, превратившись в медиацентры с современными компьютерными залами и лаундж-зонами. Даже в тех библиотеках, которые не получили такого статуса, провели Wi-Fi и установили новые компьютеры.

Кроме того, в Москве начнет действовать единый читательский билет — универсальный пропуск в библиотеки с неограниченным сроком действия. Его дизайн выбрали участники проекта «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра столицы.

Ранее библиотеки департамента культуры собрали более 6 тыс. книг для сельских читален в рамках акции «Скорая библиотечная помощь».