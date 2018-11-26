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Более 2,5 млрд рублей направят на развитие транспорта в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в 2019 году выделят более 2,5 млрд рублей на развитие транспорта. Выделение средств поддержала профильная комиссия думы Нижнего Новгорода на заседании, которое состоялось 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Как рассказал директор департамента финансов Юрий Мочалкин, на возмещение затрат перевозки пассажиров будет направлено 463,7 млн рублей, на обеспечение перевозок пассажиров и багажа метрополитеном — 613,3 млн рублей. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Еще 1 млрд рублей направят на оплату платежей за транспорт, приобретенный в лизинг. Порядка 182 млн рублей планируют потратить на ремонт вагонов метро. Также на работу МКУ «Центр организации дорожного движения» будет выделено 143,7 млн рублей, еще 25 млн рублей потребуется на работу МКУ «Центральная диспетчерская служба».

Также часть средств в размере 10,8 млн рублей будет направлена на организацию парковочного пространства. Отмечается, что доходы от парковок в 2019 году снизятся на 800 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом.

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