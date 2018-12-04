Брелоки «Тройка» с новогодним дизайном появились в продаже в метро Москвы

Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» с новогодним дизайном поступили в продажу в московском метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 4 декабря.

Приобрести брелоки можно на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», пишет сетевое издание m24.ru.

На брелоках присутствует изображение четырех пингвинов, один из которых катается на санях, а остальные наряжают елку гирляндой. Стоимость составляет 300 рублей. Брелоки были выпущены тиражом 2 тыс. экземпляров. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в конце декабря в кассах метро появятся карты «Тройка» с аналогичным новогодним оформлением.

25 октября сообщалось, что в столичной подземке появились брелоки «Тройка» с видами старой Москвы.