Прямой эфир

Брелоки «Тройка» с новогодним дизайном появились в продаже в метро Москвы

0
Фото: официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» с новогодним дизайном поступили в продажу в московском метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 4 декабря.

Приобрести брелоки можно на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», пишет сетевое издание m24.ru.

На брелоках присутствует изображение четырех пингвинов, один из которых катается на санях, а остальные наряжают елку гирляндой. Стоимость составляет 300 рублей. Брелоки были выпущены тиражом 2 тыс. экземпляров. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в конце декабря в кассах метро появятся карты «Тройка» с аналогичным новогодним оформлением.

25 октября сообщалось, что в столичной подземке появились брелоки «Тройка» с видами старой Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве зафиксировали рост продаж карт «Тройка»
К 2023 году в Москве появятся 35 новых станций метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017