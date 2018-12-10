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Аэропорт Домодедово приобрел тягач на базе танка Т-72

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Фото: youtube.com/Ростех
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Входящий в структуру госкорпорации Ростех Уралвагонзавод поставил московскому аэропорту Домодедово бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72. Тягач предназначен для эвакуации самолетов в случае возникновения внештатных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба предприятия, Домодедово стал первым аэропортом в России, который приобрел гражданскую версию машины.

По словам директора аэропорта Игоря Борисова, новый тягач способен отбуксировать широкофюзеляжный двухпалубный самолет. Машина может прокладывать эвакуационные пути на любой поверхности, в том числе через лесной массив.

БРЭМ-1 массой 41 т оснащена полноповоротным стреловым краном максимальной грузоподъемностью 12 т и грузовой платформой для размещения контейнеров с инструментом, приспособлениями и запасными частями. Кроме того, на танковом тягаче стоит электросварочная аппаратура для резки и сварки стали.

Экипаж машины состоит из двух специалистов аэродромной службы Домодедово. Они уже прошли необходимую подготовку.

В августе сообщалось, что «Уралвагонзавод» готов создать тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой. В настоящее время проходят испытания танки с орудиями калибра 125 мм.

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