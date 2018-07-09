«Уралвагонзавод» показал новый трамвай

НПК «Уралвагонзавод», входящий в состав «Ростеха», представил «секретный» трамвай 71-415, которому нет аналогов в России. Презентация состоялась на выставке «Иннопром-2018».

Вагон 415-й серии станет базой для линейки полностью низкопольных двух-, трех- и пятисекционных составов. Вся дальнейшая линейка низкопольных вагонов будет основываться на данной модели вне зависимости от вместимости и длины, передает «РИА Новости».

Посетители выставки не увидят всю машину. Это связано с ее инновационностью, пояснил журналистам Борис Мягков, директор «Уралвагонзавода». По словам представителей компании, часть состава тщательно замаскировали для профилактики захвата чужой интеллектуальной собственности.

Известно, что 71-415 является низкопольным четырехосным вагоном. Его будут собирать из отечественных материалов.

В новом трамвае смогут перемещаться пассажиры с ограниченными возможностями и пассажиры с детьми. В вагоне насчитывается 33 места, его вместимость составляет 190 человек.

Разработчики отмечают, что новая модель трамвая не требует внесения изменений в конструкцию депо и остановок.

Прямо сейчас новинка проходит испытания. К концу года она должна получить сертификат соответствия техническим требованиям. Первые составы поступят в парки техники Калининграда, Евпатории и Пятигорска.

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