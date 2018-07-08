Система общественного транспорта Москвы вошла в тройку лучших в мире

Система общественного транспорта Москвы входит в тройку лучших в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, аналитическую работу по системе транспорта Москвы и других мегаполисов мира провели ученые Московского госуниверситета.

«Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают, говорят, что, действительно, Москва в последние годы сделала прорыв в области развития общественного транспорта, скорости и комфортности», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Мэр также напомнил, что в столице создана интеллектуальная транспортная система, на которую работают тысячи датчиков и видеокамер, установленных по всем дорогам. По словам Собянина, благодаря ей в Москве сократилось число дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Собянин рассказал о новой системе борьбы с пробками в Москве. Как он отметил, передвижной ситуационный центр функционирует в местах проведения массовых мероприятий и при этом не зависит от государственного предприятия «Мосгортранса» и других операторов столичного транспорта.