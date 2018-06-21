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Два трамвая «Витязь-М» с обновленным салоном поступили в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Курашов
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Первые два трамвая «Витязь-М» с обновленным салоном поступили в столицу. Об этом сообщает Единый транспортный портал Москвы.

В новой модификации было увеличено количество сидячих мест с 60 до 64, число сидений, направленных по ходу движения, увеличили с 17 до 38, а также добавлена еще одна накопительная площадка для размещения велосипеда или детской коляски, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в трамваях появились обновленные медиаэкраны, площадь отображения информации на которых стала больше. С их помощью пассажиры смогут узнать всю информацию о маршруте, остановках и пересадках.

Впервые трехсекционные трамваи «Витязь-М» вышли на столичные улицы в марте 2017 года, а сейчас на линиях работают 180 таких вагонов. К концу 2019 года их число должно достичь 300 единиц. Такие трамваи адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров за счет низкого уровня пола. Общая вместимость трамваев «Витязь-М» составляет больше 200 человек. Салон оборудован бесплатным Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией.

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