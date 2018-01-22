Четыре трамвая «Витязь-М» вышли на новый маршрут в столице

Четыре трамвая «Витязь-М» вышли на новый маршрут в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Трамваи нового поколения вышли на маршрут № 35 Новоконная площадь – Нагатино. По словам столичного градоначальника, этот маршрут является одним из самых востребованных, поскольку связывает центральный и южные районы столицы, а также несколько линий метро и Павелецкий вокзал, сообщает сетевое издание m24.ru.

Трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на улицы Москвы в марте 2017 года. Новые вагоны отличаются плавностью хода и бесшумностью, в салоне предусмотрены 60 сидячих мест, а всего они могут вместить до 260 пассажиров. Кроме того, трамваи «Витязь-М» оборудовали спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для подзарядки гаджетов, системой климат-контроля.

Все новые трамваи работают в бестурникетном режиме: пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд при помощи валидатора в салоне. Также новые составы адаптированы для маломобильных граждан.

Ранее портал iz.ru сообщал, что около 1,6 тыс. «зайцев» оштрафовали в автобусах без турникетов в Москве.