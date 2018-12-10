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Глава украинских униатов поддержал «объединительный собор»

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Фото: facebook.com/Блаженніший Святослав (Шевчук)
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Верховный архиепископ Украинской греко-католической (униатской) церкви Святослав Шевчук высказал свою поддержку назначенному на 15 декабря «объединительному собору» православной церкви и призвал единоверцев молиться за успешность этого мероприятия. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Хотя мы не участвуем как греко-католики во внутренних делах православной общественности Украины, но нам небезразлично, как живут наши братья. Мы обещали, что будем за них молиться», — сказал Шевчук 9 декабря после воскресной службы в кафедральном соборе УГКЦ в Черновцах.

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10 декабря стало известно, что СБУ запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Илариону проехать на контролируемую Киевом часть территории Донбасса. В этот же день священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) запустили в Facebook флешмоб. Они заявили, что не боятся давления и запугивания со стороны спецслужб.

Проблемы канонической церкви на Украине и ее священнослужителей продолжаются после начала конфликта с президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем относительно создания в стране автокефальной церкви. Порошенко и Варфоломей 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В УПЦ уже указали Константинопольскому патриарху на неправомерность созыва любыx собраний на Украине.

Сейчас в стране действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступают на стороне Порошенко и Варфоломея.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

Украинская греко-католическая церковь возникла после Брестской унии 1596 года, как компромисс православного духовенства и Ватикана. Экс-православным было разрешено оставить византийское убранство и атрибуты обрядов, но верховенство в христианском мире униаты признали за Папой Римским. Часть православных не согласилась с этой унией, в результате чего в городах тогдашней восточной части Речи Посполитой (на территории современных Украины и Белоруссии) прошли кровавые восстания, сопровождавшиеся казнями не согласных на унию православных.

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