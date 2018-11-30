В Думе увязали запрет на въезд для россиян на Украину с церковным раздором

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» связал запрет на въезд мужчин из России на Украину с захватом собственности канонической Украинской православной церкви.

Соответствующее ограничение для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет Киев ввел 30 ноября. В этой связи украинские КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что данное решение были принято для того, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

По мнению парламентария, границу закрыли из-за ложных опасений, что Россия попытается вмешаться в ситуацию, связанную с начинающейся на Украине религиозной войной.

«Забираются святыни православные, и Порошенко и его советники думают о том, что сегодня защитники веры, в том числе и казаки, поедут защищать Почаевскую лавру и другие православные святыни. Поэтому это решение (о запрете на въезд мужчинам из России. — Ред.) связано с захватом собственности УПЦ», — пояснил Водолацкий.

По мнению депутата, агрессивные действия руководителя Украины носят провокационный и деструктивный характер в отношении не только России как страны, но и в отношении жителей РФ.

Ответных мер России принимать не нужно, полагает парламентарий. «Владимир Владимирович Путин четко сказал, что украинский народ остается для нас братским народом. У нас единые семьи, единая коммуникация. Реагировать на неадекватные действия Порошенко — это не уровень нашего государства», — заключил политик.

Днем ранее, 29 ноября, Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели на 30 дней после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.