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В Госдуме отреагировали на решение Украины запретить иностранцам въезд в Крым

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Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
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Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с «Известиями» оценил запрет Украины для иностранцев на въезд в Крым.

Ранее, 29 ноября, погранслужба Украины закрыла въезд на территорию полуострова для всех иностранных граждан на время действия военного положения.

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«За четыре с половиной года из иностранцев разве что Собчак (Ксения Собчак. — Ред.) попыталась въехать в Крым через Украину. И ту не пустили. А с этого года кто путешествует наземным транспортом, отлично ездят по Крымскому мосту. А те, кто предпочитает самолет, уже оценили наш новый — между прочим международный — аэропорт. Статистика показывает, что количество иностранных граждан, в том числе и из Европы, США, приезжающих в Крым не только как туристы, но и с официальными визитами, с каждым годом увеличивается. Поэтому одним запретом больше — одним меньше. Для Крыма и «иностранцев» это ничего не изменит», — заявил Козенко.

Парламентарий также отметил, что единственный запрет, который удалось ввести президенту Украины Петру Порошенко, «это запрет на правду».

«Запретил бы ему кто-нибудь лучше запрещать и отдавать преступные приказы», — резюмировал Козенко. 

Киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. На Украине результаты плебисцита не признают и считают Крым оккупированной территорией. В Москве, однако, настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.

Согласно украинскому законодательству, для посещения Крыма иностранцам необходимо получить специальное разрешение в территориальном органе государственной миграционной службы Украины. Оно может быть как однократным, так и многократным.

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