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Украинские пограничники вновь не пустили в страну россиян

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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
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Более 30 российских граждан не пустили на территорию Украины в среду, 28 ноября. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«За вчерашний день на Украину не пропущено всего 33 российских гражданина. Большая часть во время контроля не смогла подтвердить цель своей поездки на Украину», — цитирует Демченко телеканал «112 Украина».

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Он отметил, что у части россиян не было документов, которые дают право на пересечение государственной границы. Также, по его словам, некоторых не попустили из-за того, что они «незаконно посещали Крым», проходя границу со стороны России. 

«Ранее также были отказы во въезде на Украину иностранцам, среди которых были и граждане РФ, эта цифра могла составлять также несколько десятков», — добавил он.

Два дня назад посольство РФ в Киеве предупредило собирающихся на Украину россиян о возросшем числе отказов во въезде в страну. Только 27 ноября границу не смогли пересечь 76 человек в аэропортах Борисполь и Киев.

7 ноября киевские власти ввели уголовную ответственность для россиян «за незаконное пересечение границы Украины». Наказание распространяется на представителей российских силовых структур и людей, въезжающих в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса с территории России с целью «нанести вред украинским интересам». 

Крым снова вошел в состав РФ в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Власти региона провели народный референдум, на котором 96,7% жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией и заявляет о намерении вернуть полуостров. 

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