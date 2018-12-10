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Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

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Фото: страница Василя Начева в Facebook
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Священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) запустили в Facebook флешмоб в ее поддержку. Они заявили, что не боятся давления и запугивания со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Акцию запустил на своей странице в Facebook протоиерей Василий Начев.

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«Я, протоиерей Василий Начев, священник УПЦ, начинаю флешмоб в поддержку святой церкви и моих побратимов-священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы, среди них также и меня», — написал священнослужитель.

По его словам, флешмобом духовенство хочет продемонстрировать верность УПЦ и ее предстоятелю митрополиту Онуфрию.

После сообщения Начева священники и прихожане УПЦ стали размещать фотографии и тексты в поддержку церкви.

Идею флешмоба поддержали в Русской православной церкви.

«Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Проблемы канонической церкви на Украине и ее священнослужителей продолжаются после начала конфликта с президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем по вопросу создания в стране автокефальной церкви. Порошенко и Варфоломей 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В УПЦ уже указали Константинопольскому пaтpиapxaтy нa нeпрaвoмepнocть сoзывa любыx сoбрaний на Украинe.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря.

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