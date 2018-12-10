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Стала известна личность погибшей в Иркутской области спортсменки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спортсменка из Иркутской области, которая 8 декабря погибла от удара током в ванной, оказалась чемпионкой России по панкратиону, ее звали Ирина Рыбникова. Об этом 10 декабря сообщает RT.

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По словам главы Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова, девушка случайно уронила телефон во время разговора. Он также сообщил, что в федерации планируют рассмотреть вопрос помощи ее родственникам.

15-летняя спортсменка в этом году одержала победу на первенстве страны, после чего вошла в состав сборной России. Она проводила много времени на тренировках и очень хотела стать чемпионкой мира.

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