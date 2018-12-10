Стала известна личность погибшей в Иркутской области спортсменки

Спортсменка из Иркутской области, которая 8 декабря погибла от удара током в ванной, оказалась чемпионкой России по панкратиону, ее звали Ирина Рыбникова. Об этом 10 декабря сообщает RT.

По словам главы Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова, девушка случайно уронила телефон во время разговора. Он также сообщил, что в федерации планируют рассмотреть вопрос помощи ее родственникам.

15-летняя спортсменка в этом году одержала победу на первенстве страны, после чего вошла в состав сборной России. Она проводила много времени на тренировках и очень хотела стать чемпионкой мира.