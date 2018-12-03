Камеры засняли последние минуты жизни игрока «Локомотива»

Камеры видеонаблюдения засняли последние шаги полузащитника молодежного состава «Локомотива» Алексея Ломакина.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как молодой человек подходит к реке Городня в Москве, где впоследствии и было найдено его тело.

Можно заметить, что Ломакин шатается и несколько раз падает, но поднимается и продолжает идти. Подойдя к реке, он окончательно падает.

По предварительным данным, игрок умер от переохлаждения. Рассматривается и другая версия: спортсмен употреблял сильнодействующий медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно. Не исключено, что в день смерти он, будучи пьяным, не рассчитал дозировку.

Полузащитник перестал выходить на связь 30 ноября — после того как переночевал в ДЦ ФК «Локомотив», где проходил медицинские процедуры. Спустя два дня его телефон появился в сети. Выяснилось, что спортсмен забыл портфель и телефон в такси.

Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана. Приятель погибшего рассказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время.

Тело футболиста было обнаружено 2 декабря рядом с берегом одного из притоков Москвы-реки, на улице Борисовские Пруды.