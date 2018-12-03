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«Локомотив» подтвердил гибель полузащитника Алексея Ломакина

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Фото: ФК «Локомотив»
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В московском футбольном клубе «Локомотив» подтвердили информацию о смерти полузащитника Алексея Ломакина. Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

«Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее мать полузащитника «Локомотива» обратилась в полицию с просьбой помочь с поисками 18-летнего сына Алексея Ломакина, пропавшего накануне после того, как «уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив». Полузащитник перестал выходить на связь после того, как переночевал в учреждении, сообщает телеканал «Звезда».

Позже мать футболиста заявила, что ее сына нашли. Она сказала, что «всё плохо», отказавшись от дальнейших комментариев.

Ломакин перестал выходить на связь 30 ноября. Через два дня его телефон появился в сети. Выяснилось, что полузащитник забыл портфель и телефон в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана.

Приятель погибшего спортсмена рассказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время. Также известно, что футболист употреблял медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно.

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