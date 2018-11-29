Аршавин высказался о натурализации в российском футболе

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин выступил против натурализации в российском футболе. Об этом он заявил на «Уроке футбола» в одной из школ Санкт-Петербурга.

«Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Когда за сборную играют бразильцы, я не вижу в этом смысла», — приводит его слова «Спорт-Экспресс». Игрок добавил, что не против выступлений за национальную команду тех футболистов, у которых есть русские корни, как, например, у Романа Нойштедтера, который родился в России.

За сборную России по футболу в настоящее время выступают трое натурализованных бразильцев: Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари, напоминает RT. Также, кроме Нойштедтера, за российскую команду играет Константин Рауш — футболист немецкого происхождения.

Как уточняет «Газета.ру», лондонский ФК «Арсенал» поместил фотографию Аршавина на стену почета рядом со стадионом «Эмирейтс». Игрок выступал за клуб с 2009 по 2013 год, забив 31 гол в 144 матчах во всех турнирах. 11 ноября стал известно, что Аршавин объявил о завершении карьеры.