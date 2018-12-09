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В Иркутске спортсменка умерла от удара током из-за телефона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Иркутске 15-летняя спортсменка погибла от удара током после того, как уронила в ванну телефон. Об этом 9 декабря сообщает «Комсомольская правда».

Газета уточняет, что на данный момент официального подтверждения удара током не было.

По словам родственников погибшей, она пошла в ванную вместе с мобильным устройством. Там она поставила его на зарядку, однако телефон упал в воду.

Друзья девочки рассказали, что она воспитывалась в благополучной семье, которая всегда гордилась ее успехами. Известно, что юная спортсменка весной этого года одержала победу на первенстве страны, после чего вошла в состав сборной России. Она проводила много времени на тренировках и мечтала стать чемпионкой мира.

19 сентября сообщалось, что в Волгоградской области от сильного удара током погибла маленькая девочка. Когда на улице разыгралась непогода и с крыши сильным ветром сорвало электрический фонарь, девочка хотела перенести прибор в сухое место и случайно ухватилась мокрой рукой за корпус с проводами.

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