В Малайзии школьник умер из-за подключенных к телефону наушников

В Малайзии 16-летний подросток умер в результате удара током после того, как подключил наушники к смартфону на зарядке. Инцидент произошел в пригороде Рембау штата Негери-Сембилан, сообщает Daily Mail.

По словам матери школьника, сначала она подумала, что ее сын спит. Она попыталась разбудить его, но не смогла и вызвала врачей. Медики обнаружили у юноши ожог на левом ухе и после вскрытия установили, что он умер в результате удара током.

Как оказалось, подросток лег спать с надетыми наушниками, которые были подключены к телефону на зарядке. Фотографии школьника начали активно распространять в Сети в качестве предупреждения опасности, отмечает издание.

В ноябре в поселке Новом Первомайского района Алтайского края от удара током погиб шестилетний мальчик. Ребенок прикоснулся к стене, в которую был вмонтирован кусок металлического профиля, соприкасавшийся с электропроводом.